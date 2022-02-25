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13:36, 25 февраля 2022

Минобороны РФ утверждает, что российские военные силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву

Минобороны РФ утверждает, что российские военные силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в министерстве. Утром 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что российские ракеты попадают по столице Украины: «Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень. Это ложь. На самом деле, они не различают, по каким районам приходятся боевые удары» — сказал украинский лидер. В российском министерстве объяснили взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю.


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