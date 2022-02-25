Минобороны РФ утверждает, что российские военные силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в министерстве. Утром 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что российские ракеты попадают по столице Украины: «Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень. Это ложь. На самом деле, они не различают, по каким районам приходятся боевые удары» — сказал украинский лидер. В российском министерстве объяснили взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю.
2022-02-25T13:36:36+03:00
2022-02-25T13:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 25 февраля 2022
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