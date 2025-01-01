Покупка доменов под ключ на выгодных условиях!

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    Ставлю ставки во всех регистраторах

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  • 10 лет опыта
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Подбор домена, проверка на качество и ставки одновременно у всех регистраторов

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Своя система мониторинга ставок, с минимальным временем на реакцию!

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Проверяем ссылочное домена по 30+ параметрам

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Правильный домен — рост Вашего бизнеса.

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  • 100 доменов в наличии
  • Покупка от 1 нед.

От 12000 руб./домен.

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  • Ищем домены по вашим ключам
  • Покупка от 1 нед.

От 12000 руб./домен.

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  • Ставка у всех регистраторов
  • Высокий процент покупки

От 10000 руб./домен.

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Наши домены

Успешно куплено 300+ доменов. Примеры:

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greenpeace.ru
carnegie.ru
diletant.ru
echo.msk.ru
urfirma.ru
education.ru
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perforator.ru
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Популярные вопросы

Зачем покупать тематический домен?

Наличие позиции и тематических ссылок способствует продвижению вашего сайта и облегчает привлечение посетителей. Тематический домен, в котором прямо указана область вашей деятельности, выглядит более привлекательно для клиентов и вызывает доверие на подсознательном уровне.

Для чего покупать красивый домен?
Эффектный и лаконичный URL облегчает его запоминание и вызывает доверие у посетителей.
Для чего нужен старый домен со ссылочной массой?
Старый домен со ссылочной массой играет ключевую роль в SEO-продвижении. Он обладает историей, что позволяет поисковым системам быстрее и с большим доверием индексировать новый проект. Накопленные обратные ссылки передают часть своего «веса» новому сайту, что помогает ему быстрее выйти в ТОП выдачи и избежать «песочницы» для новых ресурсов. Кроме того, тематически релевантный старый домен вызывает доверие у пользователей, что способствует привлечению целевой аудитории.
Какие еще услуги вы оказываете?
Оказываю услуги: ускорение страниц, создание и продвижение сайтов недорого. У меня можно заказать оптимизированные для SEO статьи.

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    Услуга покупки освобождающихся доменов в России представляет собой специализированный сервис, который позволяет клиентам «выкупать» доменные имена сразу после того, как их предыдущие владельцы не продлили регистрацию. Это актуальное предложение для бизнеса и SEO-специалистов, которые стремятся приобрести качественные доменные имена с накопленной историей, репутацией и готовыми ссылочными профилями.

    Как работает услуга?

    Когда срок регистрации домена истекает, он проходит через несколько этапов – от периода продления до окончательного удаления из реестра. В российских доменных зонах, таких как .ru и .рф, освобождение домена происходит в строго отведённые временные промежутки (обычно с 17:00 до 18:00 в рабочие дни). Именно в этот короткий интервал сервисы покупки, используя высокотехнологичные алгоритмы и автоматизированные системы, оперативно отправляют заявки на регистрацию домена. Среднее время успешного покупки может составлять доли секунды, что делает конкуренцию за ценные имена особенно ожесточённой.

    Преимущества сервиса

    Экономия времени и средств: Вместо длительного мониторинга и ручной регистрации во всех сервисах клиент получает возможность передать регистрацию профессионалу, который сделает ставки у всех регистраторов и постаукционах.

    Сохранение поискового веса: При удачной покупке домен сохраняет свой возраст, индекс цитируемости и другие SEO-показатели, что является большим плюсом для дальнейшего продвижения сайта.

    Гарантии возврата: Многие сервисы предлагают систему возврата средств в случае неудачи, минимизируя финансовые риски клиента.

    Кому это может быть полезно?

    Услуга востребована среди компаний, стремящихся приобрести короткие, запоминающиеся или тематически релевантные доменные имена. Также профессиональные SEO-специалисты и интернет-маркетологи активно используют данный инструмент для создания сети «сателлитных» сайтов или Private Blog Network, где качественный домен может стать отправной точкой для быстрого вывода ресурса в топ поисковых систем.

    В последнее время часто пользуются спросом домены с вхождением ключа, например, сайт по дезинсекции: dezslyjba.ru

    Особенности рынка в РФ

    На российском рынке регистрации доменов действуют свои регуляторы и специфические правила, установленные Координационным центром национального домена. Эти нормы предусматривают централизованное удаление доменов в определённые временные интервалы и ограничивают количество заявок, что вынуждает провайдеров услуг покупки объединять квоты и оптимизировать процесс с помощью современных технических решений. В условиях растущей конкуренции, когда на рынке работают как аккредитованные регистраторы, так и специализированные агрегаторы (например, сервисы типа drop.ru), эффективность и скорость обработки заявки становятся ключевыми факторами успеха.

    Тщательно отобранные домены

    Классное ссылочное - быстрое SEO!

    Google + ссылочный домен = ТОП