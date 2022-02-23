Состояние 23-х богатейших бизнесменов России сократилось на 32 млрд. долларов из-за ситуации вокруг Украины

Больше всех, по подсчетам агентства, потерял Геннадий Тимченко. Его состояние в 2022 году сократилось почти на треть до 16 млрд. долларов. Накануне санкции против Тимченко ввела Великобритания. Ему запретили въезд в страну и заморозили его британские активы.
2022-02-23T10:13:44+03:00
2022-02-23T10:30:06+03:00
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10:13, 23 февраля 2022
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