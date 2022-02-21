ЮВО: Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины

В Южном военном округе сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины. Отмечается, что было уничтожено пять диверсантов, которые пытались прорваться на территорию России. Всего на территорию РФ были переброшены две боевые машины пехоты ВСУ. Проникновение было зафиксировано в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области.