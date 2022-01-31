В «Сбербанке» разрешили проверять банковские операции близких, чтобы защитить их от мошенников. Перед выполнением онлайн-перевода банк будет отправлять информацию о нем на дополнительную проверку помощнику. Для подключения новой услуги требуется как согласие владельца счета, так и выбранного помощника. При этом помощник сможет только проверять операции, но не инициировать их.
2022-01-31T10:45:10+03:00
2022-01-31T10:58:24+03:00
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10:45, 31 января 2022
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