В «Сбербанке» разрешили проверять банковские операции близких, чтобы защитить их от мошенников. Перед выполнением онлайн-перевода банк будет отправлять информацию о нем на дополнительную проверку помощнику. Для подключения новой услуги требуется как согласие владельца счета, так и выбранного помощника. При этом помощник сможет только проверять операции, но не инициировать их.