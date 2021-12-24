Законопроект о Fan ID ограничивает права болельщиков – «Роскомсвобода»

Законопроект о Fan ID неправомерен и ограничивает права болельщиков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

«Есть большие вопросы по юридической составляющей такого закона. Получается, что вводятся какие-то дополнительные паспорта для прохода на те или иные мероприятия. Следующим шагом можно принять закон, что при входе в магазин мы должны обладать какой-то картой покупателя, например. Можно довести это все до абсурда, он уже происходит здесь и сейчас. Я считаю, что такой закон неправомерен и ограничивает права и свободы наших граждан. <...> Это в одном ряду с другими законами, которые ограничивают наши как цифровые права, так и права жизни человека и гражданина», — сказал он.

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались оформлять «паспорта болельщиков». В сообщении фанатского объединения «Ландскрона» в инстаграме говорится, что «нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Законопроект о введении в России системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях Госдума приняла неделю назад в третьем, окончательном чтении. Fan ID должны заработать со следующего лета. Футбольные клубы и болельщики с самого начала критиковали планы властей и указывали на избыточность нового закона, говоря о развитии «цифрового концлагеря». Как полагают эксперты, нововведение сильно ударит по посещаемости стадионов.