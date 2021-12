Таганский суд Москвы рассмотрит материалы по нарушению законодательства изданием The Insider

The Insider*, который 23 июля был включен Роскомнадзором в список иностранных агентов, отказывается маркировать свои страницы в соответствии законом о присвоенном ему статусе. Представленные протоколы и будут рассмотрены, судя по сообщению на сайте суда. Ведомство требует оштрафовать издание на полмиллиона рублей. Впрочем, главный редактор The Insider* Роман Доброхотов ранее говорил, что не собирается исполнять, как он выразился, безумные законы и как работал, так и будет продолжать работать. Он также напомнил о том, что издание не имеет представительства в России. Тем не менее, сайт The Insider* может быть заблокирован. Таганский суд уже принял к рассмотрению соответствующий иск, однако дата заседания пока не назначена.

Уголовное дело возбуждено и против самого Романа Доброхотова, который перешел российско-украинскую границу ы обход пунктов пропуска.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.