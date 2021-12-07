Защита рассчитывает на сокращение срока осужденным по делу Голунова полицейским

Защита рассчитывает на сокращение срока полицейским, осужденным по делу о фальсификации доказательств виновности журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из осужденных экс-полицейских Дениса Коновалова Алексей Губкин. «Я подавал апелляцию, подзащитный самостоятельно жалоб не подавал, будет рассматриваться моя жалоба на приговор. Мы ждем изменений приговора в части вмененных действий. Мы полагаем, что были излишне вменены составы «злоупотребление должностными полномочиями». Рассчитываем на снижение срока», — отметил он.

Адвокат добавил, что не ожидает увеличения срока своему подзащитному в результате возможного пересмотра приговора. «Срок не увеличат, поскольку прокуратура с несогласием по приговору Московского городского суда в первый апелляционный суд не обращалась», — заключил он.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 8 декабря рассмотрит жалобы на приговор бывшим полицейским, осужденным по делу Ивана Голунова. Ранее их признали виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Игорь Ляховец приговорен к 12 годам колонии и 5 годам запрета занимать должности, связанные с функциями представителя власти. Один из экс-полицейских Денис Коновалов признал свою вину и сотрудничал со следствием, его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Ранее суд установил, что Ляховец и его подчиненные подложили журналисту «Коммерсанта» Ивану Голунову запрещенные вещества, после чего было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Следствие утверждало, что бывшие сотрудники МВД сделали это из корыстных побуждений и желания продвинуться по службе.

Иван Голунов ранее говорил, что не намерен подавать жалобу на приговор полицейским. Тем не менее, он утверждает, что заказчик преступления так и не был найден и наказан.