Baza: Спецслужбы нашли 3 частных детективов, который помогли политику Алексею Навальному расследовать свое отравление

Об этом пишет телеграм-канал Baza. По его данным, речь идет о Петре Каткове, Александре Зеленцове и Игоре Зайцеве. Агентство ТАСС подтверждает задержание в Москве трех подозреваемых по делу о неправомерном доступе к информации.

Baza пишет, что в 2020-м Катков и Зеленцов открыли детективное агентство «Лекс Гранд», а позже к ним присоединился Зайцев, в прошлом – тренер по фитнесу. Они получили в салонах сотовой связи биллинги (распечатки данных о звонках) предполагаемых сотрудников ФСБ, следивших за Навальным перед отравлением – его расследование о них в основном и строилось на этих биллингах.