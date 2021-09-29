Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину в передаче секретных данных иностранным спецслужбам

Основатель крупнейший в России компании по кибербезопасности Group-IB Илья Сачков не признает вину в передаче секретных данных иностранным спецслужбам, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. Ранее Лефортовский суд сообщил о том, что предприниматель арестован на два месяца по делу о госизмене. Никаких подробностей пока нет.

Накануне в московском офисе Group-IB был проведен обыск. Это в интервью «Эху Москвы» подтвердила официальный представитель компании Ника Комарова.

Group-IB сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями, в частности, со Сбербанком и Ростехом. Илья Сачков входит в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии журнала Форбс.

В Кремле сегодня сказали, что не опасаются ухудшения инвестиционного климата в стране из-за задержания Ильи Сачкова.