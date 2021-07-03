Бразильский парламент принял поправки в Уголовный кодекс, которые криминализуют психологическое насилие над женщиной

Преступление будет считаться – цитата — «причинение женщине эмоционального ущерба, который вредит ей, мешает полноценному развитию или направлен на унижение или контроль действий, поведения и решений посредством угроз, манипуляции, унижения, шантажа, изоляции, насмешек, ограничения права передвижения».

В качестве наказания предусмотрен срок от полугода до двух лет и штраф, а в случае, если имели место телесные повреждения – до четырех лет.

Теперь, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Жаир Болсонару, который известен своим критическим отношением к феминизму.