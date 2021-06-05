Независимый демограф Алексей Ракша: С нынешними темпами вакцинации только 21% населения будет привито к сентябрю

С нынешними темпами вакцинации к сентябрю только 21 процент населения будет привито. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Сейчас примерно 12 процентов населения привито хотя бы одной дозой и 9 процентов двумя дозами вакцины. Скорость вакцинации примерно 140 тысяч человек в день по первой дозой. Если эти темпы сохранятся, а они либо падают, либо сохраняются пока что, то к концу сентября у нас будет привито примерно 21 процентов населения. Так что ни о каких 60 процентов речи не идет. У нас переболело около 35-40 процентов, поэтому к концу сентября, наверное, антитела будут примерно у 50-60 процентов населения. Этого все равно недостаточно для коллективного иммунитета, но 60 процентов будет вместе с переболевшими, может быть. Это имел в виду президент», — сказал он.

Президент Владимир Путин ранее допустил более свободный режим выезда за рубеж и въезда для иностранных туристов к сентябрю. По мнению главы государства, примерно к этому сроку уровень иммунизации россиян в результате прививок и перенесенного коронавируса должен достигнуть 60 процентов. Также В.Путин отметил, что для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западным регуляторам следует признать тот факт, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer».