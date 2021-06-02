Из поселка под Новосибирском вывезли родственников полицейского, который случайно застрелил Векила Абдуллаева

Из поселка под Новосибирском вывезли родственников полицейского, который случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. Как сообщает сетевое издание НГС, их дом взят под охрану из-за опасений, что родные и знакомые убитого могут начать мстить.

Напомним, – инспектор ДПС Александр Гусев арестован по решению суда. На трассе под Новосибирском он выстрелил в молодого человека, который, как утверждают, оказывал сопротивление.

Накануне посольство Азербайджана потребовало провести объективное расследование случившегося.