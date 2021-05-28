Российская «Википедия» может быть объявлена иноагентом в случае открытия филиала в России

Такое мнение сегодня высказал исполнительный директор некоммерческого партнерства Викимедия.ру, которое представляет интересы «Википедии» в России, Станислав Козловский. Выступая на заседании думского комитета по информационной политике, он сказал, что этот риск возникает в случае принятия законопроекта о так называемом приземлении иностранных интернет-ресурсов. Документ обязывает их открыть представительство в России, и это, по словам Козловского, может автоматом привести к получению статуса иноагента.