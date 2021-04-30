Силовики сорвали концерт рэпера Noize MC в Оренбурге, об этом артист рассказал в своем инстаграме

По его словам, владельцам площадки, на которой планировалось выступление, стали угрожать ФСБ, МВД и региональная администрация. Каковы претензии властей к музыканту на этот раз, он не пояснил.

В конце прошлого года концерт Нойза уже отменяли – на московской «ВТБ Арене». Тогда певец связал это с его поддержкой протестов в Белоруссии. В 2018-м отмены концертов рэперов по всей стране какое-то время были массовыми, но после того, как против этого публично высказался президент Владимир Путин, прекратились.