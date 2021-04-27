Верховный суд начнет рассмотрение кассационных жалоб фигурантов так называемого «пензенского дела»

Их признали виновными в создании террористического сообщества и участии в нем.

Всего апелляции подали семь осужденных, которым дали сроки от 6 до 18 лет колонии. Самое крупное наказание – у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, их считают организаторами сообщества «Сеть», которую суд признал террористической и запретил на территории России. По версии следствия, фигуранты дела готовили теракты к выборам президента и Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Целью называлась дестабилизация обстановки в стране.

Сами осужденные свою вину не признавали и жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ. При этом в их требованиях расследовать издевательства было отказано, а Апелляционный военный суд признал такое решение законным. Он сослался на то, что не все фигуранты «пензенского дела» подали жалобы. Между тем еще двое молодых людей признали вину и дали показания против других обвиняемых.

По делу «Сети» также были осуждены два жителя Санкт-Петербурга Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Им назначили 7 и 5,5 лет колонии соответственно.