Вишневский обратился к начальнику ФСБ Петербурга с просьбой объяснить появление куратора ведомства в ИРИ РАН

Депутат ЗакСобрания Борис Вишневский написал обращение к начальнику Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу Александру Родионову с требованием объяснить появление куратора ведомства в Санкт-Петербургском Институте истории РАН. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Перед Новым годом на собрании в Санкт-Петербургском институте истории Российской Академии Наук, где все присутствующие представлялись, один из них заявил: «Здравствуйте, я ваш куратор от ФСБ». С какой стати там появляется какой-то куратор от ФСБ?! Я направил запрос начальнику Петербуржского Управлению ФСБ генералу Родинову с требованием сообщить, действительно ли направлен куратор и на каком законном основании, а также куда еще отправлены такие кураторы, и какие у них функции», — сказал он.

Вишневский считает это возмутительным фактом, и что это «возвращение к советской практике, когда негласные сотрудники КГБ прикреплялись к любому учреждению».