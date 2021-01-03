Житель Новосибирска покончил собой в прямом эфире на собственной страничке в социальной сети

Шокирующий случай произошел ранним утром 31 декабря. Мужчина запустил трансляцию в социальной сети Вконтаке и затем осуществил задуманное. Его подписчики увидели весь процесс приготовлений к самоубийству и сам его момент. Его поступок не стал для близких неожиданностью. 40-летний новосибирец публиковал депрессивные тексты в интернете – картинки на тему суицида и соответствующие записи, а за несколько дней до смерти написал стихотворение, которое можно истолковать как прощальное письмо. Вдова погибшего ждала ребенка, кроме того, у него было еще двое детей. Женщина рассказала, что незадолго до этого они поссорились и добавила, что это была не первая попытка мужа покончить с собой, но ей удавалось ему помешать.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины, которые могли привести к трагедии.