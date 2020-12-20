Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев из-за новой мутации коронавируса

Между тем, поезда Евростар, следующие в тоннеле под Ла маншем, уже приостанавливают железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом. Это связано с решениями правительств Бельгии и Нидерландов закрыть границы с Великобританией, где выявлен более заразный вид коронавируса.

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре и уже распространяется по всему миру. Об этом, как передает ВВС, сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она уточнила, что данная мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии. 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. А накануне премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.