Глава белорусского КГБ заявил, что Александр Тарайковский погиб в Минске, потому что нагло стоял перед ОМОНом

Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на запись разговора. «Он стоял целенаправленно», — добавил руководитель спецслужбы. Изначально власти утверждали, что участник протестов Александр Тарайковский якобы пытался бросить взрывное устройство в силовиков, но на видеозаписи в момент его гибели видно, что в руках у демонстранта никакой бомбы не было. Оппозиция считает, что он был застрелен милиционерами.