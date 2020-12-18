Глава белорусского КГБ заявил, что Александр Тарайковский погиб в Минске, потому что нагло стоял перед ОМОНом

Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на запись разговора. «Он стоял целенаправленно», — добавил руководитель спецслужбы. Изначально власти утверждали, что участник протестов Александр Тарайковский якобы пытался бросить взрывное устройство в силовиков, но на видеозаписи в момент его гибели видно, что в руках у демонстранта никакой бомбы не было. Оппозиция считает, что он был застрелен милиционерами.
2020-12-18T17:03:49+03:00
2020-12-18T17:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 18 декабря 2020
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