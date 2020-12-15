В Нижнем Новгороде задержали активиста за пикет в поддержку политика Алексея Навального

Об этом сообщает юридическая группа «Апология протеста». Максим Алибаев вышел на улицу с плакатом, на котором были размещены фотографии людей, фигурировавших в расследовании, посвященном отравлению Навального.

Вчера интернет-издания The Insider и Bellingcat обнародовали материалы, в которых говорится, что к отравлению Навального причастны 8 сотрудников ФСБ.

Между тем, официальные представители российских властей спустя сутки после выхода расследования об отравлении Алексея Навального, до сих пор никак не прокомментировали эти материалы. Нет сообщений на этот счет и на страницах журналистов государственных СМИ в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого сегодня журналисты собирались спросить о расследовании, временно отменил традиционное ежедневное общение с прессой, сославшись на занятость из-за подготовки к пресс-конференции Владимира Путина.

Отсутствие официальной реакции на расследование закономерно, — сказал в эфире телеканала «Дождь» политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин напомнил, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, тоже не сразу появились подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов. Они дали интервью главному редактору телеканала RТ Маргарите Симоньян только после выступления президента.