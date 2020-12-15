По мнению Навального, международного расследования его отравления не будет

Политик Алексей Навальный в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что международного расследования его отравления не будет.

«Никакого международного расследования быть не может. Это поразительный случай. Никакая страна и никакая спецслужба не могут сделать ничего. Российский гражданин был отравлен другими российскими гражданами в российском самолете на территории России. Никакого международного расследования именно этого факта быть не может», — сказал он.

Другое дело, отметил А.Навальный, что было использование химического оружия, и этот факт, который «действительно беспокоит весь мир».

«Химоружие, которое было запрещено, а Россия была одной из стран инициаторов уничтожения химического оружия, она была одним из создателей ОЗХО, и благодаря в том числе нашей стране весь мир нервно относится к наличию химического оружия. И вдруг – бах, — выяснилось, что оно есть. И в этом смысле международное расследование проведено. ОЗХО провело расследование и подтвердило, что химическое оружие было использовано. Но не существует «международного жандарма», который сделал бы в этом случае что-то. И поэтому мы, как законопослушные граждане, просто заявляем, что есть преступление. Пусть расследуют», — сказал политик.

20 августа А.Навальный потерял сознание в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику «Шарите». В общей сложности Навальный находился в искусственной коме 19 суток.