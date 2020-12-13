Сергей Собянин пообещал не ограничивать продажу алкоголя в новогодние праздники в Москве. По его словам, мир накопил богатый опыт введения сухих законов и, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством. Мэр Москвы также заверил, что комендантский час в столице во время праздников вводить не планируется. Как сказал Собянин, ограничения по коронавирусу в Москве ужесточат, если медики не будут справляться с потоком пациентов, но пока у медицинской системы города «еще достаточно большой» запас прочности.
2020-12-13T18:05:59+03:00
2020-12-13T18:05:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757434-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:05, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...