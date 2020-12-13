Сергей Собянин пообещал не ограничивать продажу алкоголя в новогодние праздники в Москве. По его словам, мир накопил богатый опыт введения сухих законов и, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством. Мэр Москвы также заверил, что комендантский час в столице во время праздников вводить не планируется. Как сказал Собянин, ограничения по коронавирусу в Москве ужесточат, если медики не будут справляться с потоком пациентов, но пока у медицинской системы города «еще достаточно большой» запас прочности.