Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Осужденный на 8 лет колонии актер Михаил Ефремов заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, что адвокат Эльман Пашаев «его подставил». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

«Сам Ефремов был в жутком расположении духа, он нам сказал фразу такую, что адвокат его подставил. Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые 8 лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее. Как мы поняли, Ефремов изучил практику по таким делам, и он рассчитывал на гораздо более мягкий срок. Как говорят эксперты, если бы он сразу признал вину и пошел на досудебное соглашение, ему не могли бы дать больше двух третьих минимального срока, это получается те самые три с половиной года в режиме колонии-поселения», — сказала она.

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. М.Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима.