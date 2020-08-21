Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержан до следующего утра, — сообщает региональный Минздрав

В ведомстве отметили, что это – требование профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш оставила в Твиттере сообщение, согласно которому до конца суток борт вылетать не будет.

Семья политика настаивала на его отправке в Берлин с самого утра, однако, омские врачи запрещали это делать. Лишь ближе к вечеру заместитель главврача Анатолий Калиниченко сказал, что медики не возражают против транспортировки.

По словам Калиниченко, при первичном осмотре немецкие специалисты согласились с диагнозом и одобрили предпринятые лечебные меры.

Соратники Навального считают, что его отравили. Медики это отвергают.