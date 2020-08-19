По мнению главы БСК, в конфликте с горой Куштау необходимо вести диалог с протестующими и «учитывать интересы рабочих»

По мнению генерального директора Башкирской содовой компании (БСК) Эдуарда Давыдова, в конфликте из-за начала геологоразведочных работ на месторождении известняка БСК «необходимо вести диалог» с протестующими, а также «учитывать интересы трудовых коллективов». Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, будет ли компания БСК вести диалог с людьми, протестующими против разработок на горе Куштау, Э.Давыдов ответил: «Безусловно, нужно общаться, нужно слушать. Мы увидели массу людей, которые не ангажированы, а искренне переживают за это».

Гендиректор «Башсоды» также отметил, что «нельзя не учитывать мнение трудового коллектива». «Мне каждый день приходят письма от цехов трудовых коллективов, они пишут о свое желании обратиться к главе республики, почему их не слышат, почему игнорируют, у них семьи, и нужно ипотеки платить. У нас в городе тяжелейшая ситуация с вахтовиками: очень много семей, где мужья и отцы по несколько месяцев работают на севере. Это негативно сказывается на обстановке. Если даже мы закроем предприятие, что, город призрак будет?», — добавил он.

Э.Давыдов также отметил, что ранее компания занимала «жесткую позицию», что единственно возможный вариант для предприятия (БСК) — это гора Тратау, а гора Куштау не имеет охранного статуса, почему компания посчитала это компромиссом.

«Надо быть справедливым, ведь то, что Куштау не подходит — говорили еще с 90-х годов. И до нас говорили, когда предприятие было 100% государственным, где проводили большие исследования по георазведке, и известняк там не подходил по качеству. Мы посмотрели технологии, модернизировали печи, вложили примерно 6 млрд рублей чтобы можно было перерабатывать известняк с качеством этого месторождения Куштау. И мы понимали, что эта гора и есть компромисс. Мы отказались от 30-летней борьбы за Тратау, модернизировали производство, чтобы можно было перерабатывать Куштау. И мы даже не предполагали, что то, что мы считали компромиссом, что месторождение, которое не имеет охранного статуса, под которое мы переделали производство, к нему точно не возникнет никаких вопросов. Поэтому, конечно, мы не вели диалога с экозащитниками, потому что мы предполагали, что вопроса нет. А теперь мы понимаем, и увидели, что у этого протеста есть громадное количество реально переживающих людей, и конечно, с ними надо разговаривать», — отметил он.