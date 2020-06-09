Следователи в Москве пока не могут допросить актера Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП в центре Москвы

Следователи в Москве пока не могут допросить актера Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Это произошло накануне. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня к нему уже несколько раз приезжали бригады скорой помощи.

Ранее источники Интерфакса утверждали, что уже сегодня Михаил Ефремов может дать показания. Один из его адвокатов Вадим Яловицкий сказал, что актер пока не признавал своей вины. Пока Ефремов находится под подпиской о невыезде. Друзья и знакомые актера Михаила Ефремова должны поддержать семью погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом написал на своей странице в фейсбуке писатель Виктор Шендерович. Он считает, что люди, которые хорошо знают Ефремова, ничего не сделали для того, чтобы он не садился пьяным за руль.