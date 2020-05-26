По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, за нарушение режима самоизоляции москвичи заплатили штрафы на сумму более 2 млн рублей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Фактически оплачено на сегодняшний день 2,2 млн рублей. Это те люди, которые не решили оспаривать (выписанные штрафы) и сразу оплатили, не стали ничего дожидаться», — сказал он.

Е.Данчиков подчеркнул, что у граждан есть право оспорить штрафы.

Также он добавил, что всего штрафов выписано более 54 тыс. штрафов. Почти половина штрафов, по его словам, выписано гражданам, больным коронавирусом и покидающим свои квартиры. А собранные суммы пойдут на борьбу с COVID-19.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.