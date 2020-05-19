«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона». По его подсчетам, смертность среди медперсонала в нашей стране во много раз превышает этот показатель в других государствах.

Перечень умерших от коронавируса врачей был составлен на основе проекта «Список памяти», который создали сами медработники. В нем фигурирует 222 имени, но часть из них «Медиазона» не стала включать в свой лист по разным причинам. В итоге в него попали 186 жертв коронавируса. Как отмечается, особенно тяжелая ситуация со смертностью медиков сложилась в Дагестане – там умерли больше 40 человек. Десятки медработников скончались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Около половины умерших – это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего речь идет о медсестрах.

По подсчетам «Медиазоны», российские врачи умирают в 18 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса. Каждый 15-й умерший от этого заболевания – медработник. По оценке журналистов, такая ситуация может быть связана с заниженной статистикой жертв заболевания в целом, а также с недостатком средств индивидуальной защиты для врачей.

По официальным данным, от коронавируса в России умерли более 2800 человек. При этом власти многих регионов не раскрывают данные о количестве погибших врачей.

Вероятнее всего, наибольшее количество смертей врачей зафиксировано именно в начале эпидемии, поскольку никто к ней не был готов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Тумусов добавил, что сейчас несправедливо говорить, что власти уделяют мало внимания проблеме высокой смертности среди врачей, работающих с коронавирусными больными.

Высокая смертность от коронавируса среди врачей в России обусловлена неравномерным распределением средств защиты среди медиков. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-нейрохирург Алексей Кащеев. «Это может быть связано с тем, что у нас не совсем равномерно распределены СИЗы в стране и если ситуация в Москве довольно понятная и открытая, то то, что происходит в регионах, вообще тайна покрытая мраком. Достоверно утверждать, что все врачи в России одинаково хорошо обеспечены средствами индивидуальной защиты, что там правильно построена маршрутизация пациентов, правильно осуществляется обработка – я думаю, что это не так», — сказал он.