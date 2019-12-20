Корабль с ядерными отходами отошёл от Петербурга на время визита президента Путина

Корабль с ядерными отходами отошёл от Петербурга на время визита президента Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Судно с так называемыми «урановыми хвостами» из Германии должны были начать разгружать сегодня, однако планы скорректировали из-за приезда главы государства. Горожане считают, что как только Владимир Путин уедет, радиоактивный груз повезут через город, чтобы переправить на железнодорожную станцию, как это было в прошлый раз. При этом груз даже не имеет отметки «опасный».