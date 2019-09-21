В Егорьевске более тысячи человек вышли на митинг за отставку главного врача ЦРБ

В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы Гарика Хачатряна вышли более тысячи человек. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель профсоюза «Альянс врачей» Московской области Наталья Колосова.

«Сегодня в Егорьевске прошел согласованный митинг, который собрал более 1000 человек, и был посвящен огромным проблемам со здравоохранением в этом районе. Организаторами мероприятия стали партия КПРФ и профсоюз «Альянс врачей», — рассказала она.

Главным требованием участников митинга было – прекратить увольнения медиков и отправить в отставку главного врача ЦРБ г.Егорьевск Гарика Хачатряна, как не справляющегося со своими обязанностями.

По словам Н.Колосовой, в течение последних двух лет с приходом Г.Хачатряна на должность главного врача, условия труда как для медперсонала, так и для лечащих врачей со стажем, стали невыносимы. В Егорьевской ЦРБ только за последний год уволилось более 40 докторов и больше сотни работников младшего медперсонала. Как отметила Н.Колосова, врачи увольнялись не только из-за низких зарплат, а в первую очередь из-за «некомпетентности, хамского отношения, грубого психологического давления администрации больницы».

«Оказание медицинской помощи стало затруднительным, потому что исчезли вообще лекарства, пациенты обязаны покупать себе их сами, поэтому они постоянно жалуются. Хачатрян проводит оптимизацию, в результате которой прошли массовые увольнения и сокращения», — отметила председатель профсоюза.