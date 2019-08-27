В подмосковном интернате умер ребенок, которого забрали из семьи

Об этом сообщает телеканал «Дождь». В управлении Следственного комитета по Московской области сказали, что в курсе ситуации и собираются провести проверку. По данным, которые приводит телеканал, мальчика забрали из семьи два года назад. У ребенка были эпилепсия и ДЦП. Его родители не состояли в зарегистрированном браке, но жили вместе. 6-летнего мальчика, а также его 8-летнего брата и полуторагодовалую сестру забрали из-за ссор отца и матери. Старшего мальчика и девочку усыновили, а среднего определили в интернат. Мать, Юлию Журавлеву, в прошлом году задержали. Против нее завели уголовное дело о педофилии после того, как на женщину дал показания сосед-мигрант. Позже он заявил, что оговорил женщину под давлением.