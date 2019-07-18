В подмосковном Сергиевом Посаде из-за визита патриарха Кирилла приостановили работу скорой помощи

Большая часть экипажей оказалась заперта на протяжении получаса.

На протяжении тридцати минут 14 машин скорой помощи не могли выехать с подстанции, расположенной в самом центре Сергиева Посада. По данным проекта Baza, им не давали этого сделать сотрудники полиции, которые перекрывали движение в связи с визитом патриарха Кирилла. Три экипажа врачей в этот момент находились на вызовах. Издание подчеркивает, что в Сергиевом Посаде находится всего одна подстанция, то есть работа всей скорой помощи в городе была фактически парализована. В свою очередь, сотрудники ГИБДД утверждают, что перекрывали движение не на полчаса, а на 20 минут. При этом, судя по видеозаписям, выложенным очевидцами в соцсетях, патриарх покидал Сергиев Посад на вертолете. В ФСО, которая осуществляет охрану предстоятеля, ситуацию не комментировали.

Кирилл приехал в город принять участие в открытии мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы репрессий. В том числе был открыт монумент философу и богослову Павлу Флоренскому, расстрелянному после заключения в Соловецком лагере.

При этом, судя по видео в социальных сетях, улетал патриарх из города на вертолете.