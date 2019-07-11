Жителям Киселевска, которые публично просили убежища в Канаде, запрещают обсуждать проблемы города.

Ранее в одном из кузбасских пабликов появилось приглашение собраться и за чаем поговорить о спасении города», в котором сложилась крайне неблагоприятная экологическая ситуация. Как сообщает местное издание «Абажур», накануне одному из местных жителей пришло уведомление от начальника полиции, в котором говорится, что чаепитие приравнивается к незаконному собранию, а за организацию и участие в нем положены штрафы до 100 тысяч рублей.