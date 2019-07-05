В СЖР надеются, что передача Зеленскому письма матери Вышинского может «сдвинуть ситуацию с мертвой точки»

В СЖР надеются, что инициатива главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова передать президенту Украины письмо матери задержанного журналиста Кирилла Вышинского может «сдвинуть ситуацию с мертвой точки». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Можно только приветствовать инициативу Алексея Венедиктова, это может хоть как-то сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию. Уже больше года наш коллега находится в тюрьме, власти не могут придумать никаких дальнейший причин для того, чтобы дальше его там держать и, тем не менее, держат», — сказал он.

Соловьев также добавил, что СЖР добивается внимания к делу Вышинского на международном уровне.

«Мы постоянно занимаемся его делом на всех уровнях: и в Международной федерации журналистов, и в Европейской федерации. Наши заявления и декларации также отправлялись руководству Украины, правда, к нашим голосам они не прислушиваются, надеюсь, прислушаются к международным организациям», — заключил он.

Глава «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Суд предъявил ему обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. К.Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.