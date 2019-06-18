Бывшей президент УЕФА Мишель Платини пока не является обвиняемым по делу о коррупции

Он задержан для дачи показаний.

Термины «арестован» и «взят под стражу» с юридической точки зрения оказались неравнозначными. Платини не был арестован и это значит, что допрашивать его могут в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Если это действительно так, то под удар может попасть даже более высокопоставленное лицо – бывший президент Франции Николя Саркози. Дело, по которому будут допрашивать Платини, относится к 2010 год, когда состоялись выборы страны, которая примет чемпионат мира по футболу 2022 года. Голосование выиграл Катар, но возможно с нарушением закона.

Николя Саркози, который тогда был Президентом Франции якобы уговорил Мишеля Платини проголосовать за Катар, хотя глава УЕФА собирался высказаться за другого кандидата – США. В расследовании указывалось Футбол Ликс, что подкупом или в обмен на некие преференции были получены и другие голоса членов Исполкома ФИФА, что и позволило Катару победить. Саркози возможно встречался с эмиром Катара Тамимом аль Тани и пообещал голос Платини в обмен на инвестиции во французский футбол. Вскоре фонд Катар Инвестмент Групп стад владельцем клуба Пари-Сен-Жермен, в который вложил уже несколько сотен миллионов евро.

В международной федерации футбола поддержали следствие, но отметили, что ввиду скудной информации комментировать пока нечего.