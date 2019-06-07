Число погибших в результате опрокидывания туристического судна в Будапеште выросло до 19-ти

Представители полиции сообщили, что обнаружены тела еще четырех жертв крушения. Восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа все еще не найдены. Тем временем, водолазы готовят затонувшее судно к подъему. Для этого будет задействован большой плавучий кран.

Катер «Русалка» затонул 29 мая на Дунае напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking. На борту лодки находились 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.