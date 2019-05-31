Родственник одной из участниц шоу «Голос» написал заявление в полицию с требованием наказания за накрутку голосов при подведении итогов проекта. Житель Уфы, племянница которого в прошлом году участвовала во взрослом конкурсе, решил добиваться справедливости для конкурсантов шоу «Голос. Дети». Столичная проверка уже начала свою проверку.

Ильгиз Валиев, кузен участницы шоу «Голос. Перезагрузка 7 сезон» Рушаны Валиевой просит возбудить дело из-за накрутки голосов и проверить причастность к этому Алсу и ее супруга. Житель Уфы в своем заявлении указывает: за скандал на детском песенном конкурсе кто-то должен понести ответственность. Заявление, по словам адвоката Искандера Фахретдинова, подано с просьбой дать оценку действиям семьи банкира Яна Абрамова и певицы Алсу по уголовной статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Юристы Валиева настаивают: в соответствии с законом полицейские не должны оставить без внимания произошедшую накрутку и потребовать изучить результаты экспертизы Group-IB, по которым была аннулирована победа Микеллы Абрамовой. Валиев также обратился к руководству Первого канала с требованием дисквалифицировать дочь Алсу и не допустить ее дальнейшего участия в песенных конкурсах, как это и бывает при фальсификации результатов во время спортивных соревнований. Ранее после дополнительной проверки выяснилось, что автоматическая смс-рассылка в корне повлияла на итоги первого финала, результаты которого были затем аннулированы.

По итогам повторного финала, который провели на «Первом канале», победителями шестого сезона проекта «Голос. Дети» были объявлены все девять финалистов проекта.