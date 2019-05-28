На севере Косова начались столкновения сербов с косовскими полицейскими

На улицах слышны выстрелы, — сообщает сербский телеканал РТС. По предварительным данным, есть раненые. Полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Беспорядки начались после того, как сегодня утром в ходе спецоперации были арестованы несколько десятков сербов по подозрению в причастности к организованной преступности. Среди задержанных и двое сотрудников миссии ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощеков.

Лидер Косова Хашим Тачи призвал косовских сербов к спокойствию и сдержанности. Он пообещал, что вовлеченные в незаконную деятельность отправятся за решетку. Тачи призвал Белград оказать помощь косовским властям в борьбе с преступностью, поскольку это не местная, а региональная проблема. Глава косовской администрации подчеркнул, что спецоперация не была направлена против конкретного сообщества. Он добавил, что сербский спецназ действовал законно.