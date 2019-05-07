Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями

Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями «Земли Обетованной» заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен. Такой версией поделился советник российского президента Сергей Глазьев.



В своем авторском блоге в газете «Завтра» он высказал мнение, что ставку на Владимира Зеленского сделала администрация Дональда Трампа. Это, по мнению Глазьева, связано с «общим креном Белого дома в сторону крайне-правых сил в Израиле» . Советник считает, что пристанище на юго-востоке Украины могут получить жители Ближнего Востока, уставшие от перманентной войны.