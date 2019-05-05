Следственный комитет сообщил, что из 78 человек, которые были на борту сгоревшего самолета, выжили только 37

Это сказала «Интерфаксу» представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.

«Сухой Суперджет-100» «Аэрофлота» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса вернулся. Как сообщили «Интерфаксу» диспетчеры, связи с экипажем не было. Предполагается, что из-за удара молнии в полете. Именно поэтому лайнер не стал кружить и сбрасывать топливо, а попытался сесть с полными баками. По сведениям агентства, он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси подломились и попали в двигатель, он загорелся.