Руководство НХЛ планирует выписать российскому защитнику Вячеславу Войнову новую длительную дисквалификацию

Не смотря на то, что все обвинения с хоккеиста были сняты.

НХЛ дисквалифицировала Войнова еще в 2014-м году после того, как спортсмен был обвинен в домашнем насилии. В результате чего клуб Лос Анджелес Кингз отказался от услуг хоккеиста. Вячесоав вернулся в Россию и стал выступать за питерский СКА.

За эти годы Войнов стал бронзовым призером Чемпионата мира в Москве. А в прошлом году выиграл со сборной России Олимпийские Игр в Пхенчхане.

Летом прошлого года обвинения с Войнова были сняты и защитник расторг контракт со СКА в надежде вернуться за океан.

Однако НХЛ бессрочную дисквалификацию россиянина не отменила и продолжила сове расследование. Сегодня журналист Спортснет Элиот Фридман заявил, что Лига готовит российскому защитнику новую длительную дисквалификацию.

В апреле будет год, как сильнейший защитник КХЛ и двукратный обладатель Кубка Стэнли не играет в хоккей.