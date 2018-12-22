Единственный европейский эксплуатант может отказаться от российских Sukhoi Superjet 100
Этого не исключил президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. По его словам, ирландская компания CityJet изменила свою бизнес-модель, что привело к необходимости модифицировать контракт.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 05:20
" Единственный европейский эксплуатант может отказаться от российских Sukhoi Superjet 100 "
отчего же так?
хороший самолёт...
летает
gostrax 22 декабря 2018 | 05:21
archibald_dandy_esquire: Но временами слишком низко...