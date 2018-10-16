Константинополь больше не является координатором православной церкви. С таким заявлением выступили в РПЦ

Между тем известный иерарх Украинской православной церкви отказался быть клириком Московского патриархата.

О самоликвидации Константинопольского патриархата в качестве координирующего центра в эфире Первого канала заявил митрополит Илларион. По его словам, Константинополь вторгся в канонические пределы иной поместной церкви и легитимизировал раскол на Украине. При этом, как полагает Илларион, возможность покаяния остается. Надеемся, что разум восторжествует, сказал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, подчеркнув, что патриарх Варфоломей не является духовным лидером для РПЦ и поместных церквей, которые не поддержат его разбойнических действий.

На этом фоне с громким заявлением выступил известный иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр сказал в интервью телеканала «Громадьске», что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинополя, а он сам считает себя клириком Константинопольской церкви.

Представители Константинополя в Киеве подтвердили сегодня подготовку автокефалии. Между тем президент Украины Петр Порошенко после встречи с экзархами заявил о самоизоляции РПЦ.