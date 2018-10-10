Футболист Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Как уточнил источник, это может быть как арест, так и домашний арест.
Напомню, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.
Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 10 октября 2018 | 21:04
Они опасны для общества. Куда их отпускать ?.Напьются и убьют кого -нибудь!
ajsenev 10 октября 2018 | 21:04
Ну, наконец-то, дождались! Великий реформатор футбола, выдающийся менеджер, блестящий оратор, полиглот. Это именно то, что нужно российскому футболу.
gosha27 10 октября 2018 | 21:08
ajsenev: Изверги!! Ладно Навального посадили,а этих за что???? честные люди,либералы,хотели швободы!!!!!
gordy 10 октября 2018 | 21:12
Это не самый плохой способ избавления от дури?
johio 10 октября 2018 | 21:30
gordy: помню еще два дебила Навальному глаза зеленкой сожгли. Видео есть, а до сих пор на свободе гуляют. Интересно почему?
nestor199 10 октября 2018 | 21:35
johio: Таки глаза сожгли? Тепереча навальный слепой? Слеп, как Паниковский?
savbensmb 10 октября 2018 | 21:11
ajsenev: Вы о ком, о Мутьке? Да уж... Велика Россия...
anseme 10 октября 2018 | 21:09
А вот у меня вопрос а его малолетний братец Кирюша тоже уже задержан????
lager23 10 октября 2018 | 21:09
Отпустите их, они работают в ГРУ... они "шпилисты"!
beregov_net 10 октября 2018 | 21:09
Не вовремя футболисты похулиганили , их показательно осудят , народу понравится , а то никаких хороших новостей
putkaput11 10 октября 2018 | 21:31
Статья там должна быть другая- 111 УК РФ-нанесение телесных повреждений,а какой степени-легкой,средней или тяжкой определит судмедэкспертиза.Заранее мусара начинают отмазывать имбицилов с отрицательным интелектом.
nestor199 10 октября 2018 | 21:40
putkaput11: Вам никто не говорил, что Вы, извиняюсь, баран?
Следаки и опера будут ждать заключения судмедэкспертизы? Главное закрыть, чтобы активно не мешали следствию. После получения экспертизы дело можно переквалифицировать - обычная практика.
vlabumur 10 октября 2018 | 22:04
nestor199: Следаки и опера будут ждать заключения судмедэкспертизы?
++++++++++++++++++++++++++
Следствия тут не чего решать не может,такие дела решают повыше,а дело следствия и суда только четко исполнить указания.
wuwer 10 октября 2018 | 22:00
А почему маски-шоу не было?
Аааа ... у нас беспредел тока на холопов распространяется?
А здеся нижайще просили...щоб изволили явится
и при этом пугливо оглядывались, вздрагивая при каждом шорохе....вдруг окрик сверку донесётся