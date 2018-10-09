Бумажные паспорта могут заметить на электронные
Бумажные паспорта могут заметить на электронные. Такую перспективу обсуждают в правительстве.
Переход на электронные паспорта планируют начать уже с 2021 года.
Планы по новой паспортной системе обсуждали на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева. Правительство приступило к разработке соответствующего законопроекта, пишет газета «Ведомости». Электронный паспорт объединит всю юридически значимую информацию о человеке. Новый документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. На чип запишут не только паспортные данные, но и СНИЛС, водительские права и другие личные сведения. Кроме того, электронная версия документа будет содержать сведения о слепке лица носителя, отпечатках пальцев и электронную подпись. Одновременно создадут единый реестр данных всех граждан России.
Стоимость затрат по переходу на электронную паспортную систему может превысить 110 миллиардов рублей.
Комментарии21
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vasyakirin 09 октября 2018 | 10:35
Дистанционные считыватели уже лет пять ожидают чипы в паспортах....
sapiens17 09 октября 2018 | 10:39
vasyakirin: В деревнях, посёлках ..., где нет электричества, а значит и интернета?
pattrick 09 октября 2018 | 10:40
Бумажные паспорта могут заметить на электронные...
Электронный паспорт за номером №0000000001, серии №0001, вручите военному гликогену Сашке Мишкину.
tvitov66 09 октября 2018 | 10:40
vasyakirin: надобно уточнить что должно наступить раньше - постройка российского авианосца, база на луне или электронные паспорта
seryj_wolk 09 октября 2018 | 10:47
tvitov66: рфия будет великой. Когда-нибудь может быть. )))
tv_victim 09 октября 2018 | 10:39
"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его".
Откровения Иоанна Богослова.
somerwill 09 октября 2018 | 10:46
tv_victim: и придэ хацкиер великий и взломавши число зверя начитит крипто да каждому семьи его аврамовой по милиарду да кооператива апостола по десять да каждому тренеру и повар по четыре.
somerwill 09 октября 2018 | 10:43
Вся надежда на mifare криптоключи изобретение америкосами. А если ихтаки удастся взломать? Мало того что все банковские карточки так ещё и паспорта в одной корзине окажутся. Хотя причём тут мы? Электронный паспорт проще сделать для доктора мишкина а и следов меньше. Очень своевременное решение.
sadda 09 октября 2018 | 10:43
Ну да, больше ведь Правительству нечем заняться. А так хоть при деле будут.
sapiens17 09 октября 2018 | 11:01
sadda: ?
Это новый способ заработка. За каждый паспорт возьмут по 5 тыс.рублей. Пенсионерам 50% скидки хотя бы сделали бы!
А поскольку пенсия как горизонт (отодвигается при приближении), то большинство лишается скидки.
nf5096004 09 октября 2018 | 11:18
sadda: деньги жалко, уж очень дорогое развлечение.
fikus74 09 октября 2018 | 10:45
10 лет назад об этом тоже уточка говорила
Ura Orlov 09 октября 2018 | 10:47
Один халуй сионизма Гитлер-Шикельгрубер, тоже любил оцифровывать людей и накалывали им на руку номер, но это уже делали его халуи, которые ничего не знали о сионизме, а может и знали.
woodworld 09 октября 2018 | 10:48
А могут не заметить
vlabumur 09 октября 2018 | 10:54
Все через жопу.Выдавайте новые в электронном виде а старичков и тем к то паспортами пользуется раз в пять лет зачем беспокоить.
cromwel 09 октября 2018 | 11:05
Хороший способ занять чиновников и заработать на поставке чипов и замене паспортов. И показать какие мы крутые. Нам ведь больше заняться нечем, проблем у нас нет.
andy66 09 октября 2018 | 11:06
ага. И голосование теперь будет проходить централизовано, просто базу паспортов скормить серверу ЦИК - и президент выбран! И ходить никуда не надо...
nf5096004 09 октября 2018 | 11:15
Очень своевременные расходы. В России все проблемы решены.
zhrv 09 октября 2018 | 11:17
- "Новый документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. На чип запишут не только паспортные данные, но и СНИЛС, водительские права и другие личные сведения. "
И сколько будут платить граждане за перевыпуске этого чуда, при смене каждого из документов?
И еще вопрос, а как же менты то, о них подумали?
hiryrg 09 октября 2018 | 11:26
Сумма может превысить более 110 млд.? А откуда их возьмут то? А как же распил? Сумма должна быть завышена, как минимум еще в 2 раза, я так понимаю.
benin_papa__ 09 октября 2018 | 11:40
Трупу можно сделать педикюр и даже эпиляцию зоны бикини.
Только нафига?))