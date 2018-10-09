Бумажные паспорта могут заметить на электронные. Такую перспективу обсуждают в правительстве.

Переход на электронные паспорта планируют начать уже с 2021 года.

Планы по новой паспортной системе обсуждали на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева. Правительство приступило к разработке соответствующего законопроекта, пишет газета «Ведомости». Электронный паспорт объединит всю юридически значимую информацию о человеке. Новый документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. На чип запишут не только паспортные данные, но и СНИЛС, водительские права и другие личные сведения. Кроме того, электронная версия документа будет содержать сведения о слепке лица носителя, отпечатках пальцев и электронную подпись. Одновременно создадут единый реестр данных всех граждан России.

Стоимость затрат по переходу на электронную паспортную систему может превысить 110 миллиардов рублей.