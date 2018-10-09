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10:30, 09 октября 2018

Бумажные паспорта могут заметить на электронные

Бумажные паспорта могут заметить на электронные. Такую перспективу обсуждают в правительстве.

Переход на электронные паспорта планируют начать уже с 2021 года.

Планы по новой паспортной системе обсуждали на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева. Правительство приступило к разработке соответствующего законопроекта, пишет газета «Ведомости». Электронный паспорт объединит всю юридически значимую информацию о человеке. Новый документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. На чип запишут не только паспортные данные, но и СНИЛС, водительские права и другие личные сведения. Кроме того, электронная версия документа будет содержать сведения о слепке лица носителя, отпечатках пальцев и электронную подпись. Одновременно создадут единый реестр данных всех граждан России.

Стоимость затрат по переходу на электронную паспортную систему может превысить 110 миллиардов рублей.

Комментарии

21

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vasyakirin 09 октября 2018 | 10:35

Дистанционные считыватели уже лет пять ожидают чипы в паспортах....

sapiens17 09 октября 2018 | 10:39

vasyakirin: В деревнях, посёлках ..., где нет электричества, а значит и интернета?

pattrick 09 октября 2018 | 10:40

Бумажные паспорта могут заметить на электронные...

Электронный паспорт за номером №0000000001, серии №0001, вручите военному гликогену Сашке Мишкину.

tvitov66 09 октября 2018 | 10:40

vasyakirin: надобно уточнить что должно наступить раньше - постройка российского авианосца, база на луне или электронные паспорта

seryj_wolk 09 октября 2018 | 10:47

tvitov66: рфия будет великой. Когда-нибудь может быть. )))

tv_victim 09 октября 2018 | 10:39


"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его".


Откровения Иоанна Богослова.

somerwill 09 октября 2018 | 10:46

tv_victim: и придэ хацкиер великий и взломавши число зверя начитит крипто да каждому семьи его аврамовой по милиарду да кооператива апостола по десять да каждому тренеру и повар по четыре.

somerwill 09 октября 2018 | 10:43

Вся надежда на mifare криптоключи изобретение америкосами. А если ихтаки удастся взломать? Мало того что все банковские карточки так ещё и паспорта в одной корзине окажутся. Хотя причём тут мы? Электронный паспорт проще сделать для доктора мишкина а и следов меньше. Очень своевременное решение.

sadda 09 октября 2018 | 10:43

Ну да, больше ведь Правительству нечем заняться. А так хоть при деле будут.

sapiens17 09 октября 2018 | 11:01

sadda: ?
Это новый способ заработка. За каждый паспорт возьмут по 5 тыс.рублей. Пенсионерам 50% скидки хотя бы сделали бы!
А поскольку пенсия как горизонт (отодвигается при приближении), то большинство лишается скидки.

nf5096004 09 октября 2018 | 11:18

sadda: деньги жалко, уж очень дорогое развлечение.

fikus74 09 октября 2018 | 10:45

10 лет назад об этом тоже уточка говорила

Ura Orlov 09 октября 2018 | 10:47

Один халуй сионизма Гитлер-Шикельгрубер, тоже любил оцифровывать людей и накалывали им на руку номер, но это уже делали его халуи, которые ничего не знали о сионизме, а может и знали.

woodworld 09 октября 2018 | 10:48

А могут не заметить

vlabumur 09 октября 2018 | 10:54

Все через жопу.Выдавайте новые в электронном виде а старичков и тем к то паспортами пользуется раз в пять лет зачем беспокоить.

cromwel 09 октября 2018 | 11:05

Хороший способ занять чиновников и заработать на поставке чипов и замене паспортов. И показать какие мы крутые. Нам ведь больше заняться нечем, проблем у нас нет.

andy66 09 октября 2018 | 11:06

ага. И голосование теперь будет проходить централизовано, просто базу паспортов скормить серверу ЦИК - и президент выбран! И ходить никуда не надо...

nf5096004 09 октября 2018 | 11:15

Очень своевременные расходы. В России все проблемы решены.

zhrv 09 октября 2018 | 11:17

- "Новый документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. На чип запишут не только паспортные данные, но и СНИЛС, водительские права и другие личные сведения. "

И сколько будут платить граждане за перевыпуске этого чуда, при смене каждого из документов?
И еще вопрос, а как же менты то, о них подумали?

hiryrg 09 октября 2018 | 11:26

Сумма может превысить более 110 млд.? А откуда их возьмут то? А как же распил? Сумма должна быть завышена, как минимум еще в 2 раза, я так понимаю.

benin_papa__ 09 октября 2018 | 11:40

Трупу можно сделать педикюр и даже эпиляцию зоны бикини.
Только нафига?))

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