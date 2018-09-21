Судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой предоставили госзащиту из-за поступающих ей угроз

Об этом, как сообщает «Право.ру», заявил председатель суда Александр Чернов. В августе Следственный комитет отказался возбуждать против Хахалевой уголовное дело. Этого добивались кубанские фермеры, обвинявшие крупный земельный холдинг мужа Хахалевой в рейдерстве. При этом они обращали внимание на то, что судья при назначении сдала в уполномоченные органы поддельный диплом Тбилисского государственного университета. В ходе проверки подлинность диплома было подтверждена.