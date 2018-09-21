Судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой предоставили госзащиту из-за поступающих ей угроз
Об этом, как сообщает «Право.ру», заявил председатель суда Александр Чернов. В августе Следственный комитет отказался возбуждать против Хахалевой уголовное дело. Этого добивались кубанские фермеры, обвинявшие крупный земельный холдинг мужа Хахалевой в рейдерстве. При этом они обращали внимание на то, что судья при назначении сдала в уполномоченные органы поддельный диплом Тбилисского государственного университета. В ходе проверки подлинность диплома было подтверждена.
Комментарии9
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yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:41
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wokal 21 сентября 2018 | 16:48
Воры и коррупционеры охраняются законом
danko1 21 сентября 2018 | 17:05
wokal: Подлинность диплома подтвердили наверняка такие же коррупционеры за соответствующее вознаграждение.
Интересно, её в том университете кто-нибудь видел? Но бланк диплома мог быть и подлинным.
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 16:49
Госохрана ей, конечно, нужна. Какая тюрьма без внешней охраны- то?
dwon 21 сентября 2018 | 16:51
Не ее надо защищать - от нее бы защититься.
post_v 21 сентября 2018 | 16:56
снова вопрос про госпожу Хахалеву
Ответ Интерпола о том, что у судьи Хахалевой поддельный диплом, не только не мешает ей по сей день творить непредвзятость в суде. но она рассчитывала на повышение до председателя краснодарского краевого суда.
Разбираться надо не со свадьбой ее дочери, а с тем, как Хахалева изначально стала адвокатом, представив "диплом" Тбилисского государственного университета.
в 1990 году она закончила биологический факультет Кубанского госуниверситета, а а уже в 1991 году она окончила Тбилисский университет по специальности юриспруденция (заочная форма обучения)
В самом университете говорят, что "диплом" с таким номером вообще не значится в списках выданных.
- диплом - поддельный, и как быть со всеми теми сотнями (может быть, тысячами решений), вынесенных в суде лично госпожой Хахалевой, или утвержденных ею в должности замглавы краевого суда?
- Как вообще по закону отменяются решения "судьи", если кто-то получил полномочия судьи на основании поддельных документов?
Есть ли такие случаи в современной российской юстиции?
ex_ex 21 сентября 2018 | 16:57
Дипломчик куплен не в подземном переходе, а в самом Тбилисском универе.
yralez 21 сентября 2018 | 17:02
Надо же, просто бандиты от нее отступились, а в форме нет.
polikarpich 21 сентября 2018 | 17:36
yralez: Личность знаменитая. Уже даже в кино на НТВ про неё упоминают. В "Ментовских войнах".
И всё равно, как с гуся вода.