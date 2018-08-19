В комитете по этике Российского футбольного союза раскритиковали поведение защитника клуба «Нижний Новгород»
Ранее сообщалось, что украинский футболист Виталий Федорив отвернулся от российского флага во время исполнения гимна страны.
Эпизод с участием украинского защитника должен рассмотреть комитет по этике РФС. Об этом ТАСС заявил член комитета Андрей Созин, назвавший поведение футболиста «некорректным». При этом спортивный чиновник подчеркнул, что выражает лишь собственное мнение и никаких запросов в комитет пока не приходило.
Инцидент произошел накануне в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги. Тогда «Нижний Новгород» обыграл в гостях «Сочи» со счетом 1:0. Во время исполнения российского гимна перед началом матча футболисты повернулись лицом к флагу, но Федорив продолжил стоять лицом к трибунам.
Сам футболист объяснил агентству «Р-Спорт», что произносил перед игрой слова молитвы. Защитник заверил, что с уважением относится к российскому флагу и гимну, а также разделяет принцип «спорт вне политики». Ранее похожий инцидент с участием Федорива произошел в ходе матча против саранской «Мордовии».
30-летний Виталий Федорив играет в российском клубе с февраля этого года, ранее он выступал за донецкий «Олимпик».
Комментарии9
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satttana_perrrkele 19 августа 2018 | 16:17
момонне футболер-предатель молился, не иначе.
Украину-то он предал, а вот от триколора его тошнит уже осознано, получил опыт
tv_victim 19 августа 2018 | 16:34
satttana_perrrkele: Скорее всего ему за это паскудство заплатили.
merelymy 19 августа 2018 | 16:18
На опросе с пристрастием Украинский футболист наконец-то сознался ...
estamp 19 августа 2018 | 16:18
Вот и думай, цэ зрада чи перемога?
Росийски гроши вин бере, но ему неприятно.
lenin3 19 августа 2018 | 16:22
estamp: а что ж Роисся ему гроши платит? Мож,он их на подготовку укробандерофашистов и распятие мальчиков переводит...
tv_victim 19 августа 2018 | 16:25
lenin3: Кст, это не исключено!
blahovdav 19 августа 2018 | 17:06
estamp: Чушкоед, это хорошо, что тебе приятно, а если салом смазать вообще э.../// Свинопуты как лупами заерзали то??? Мало рашкованцев играют в ненавистной Гейропе и лопатами гребут противные евры??
tv_victim 19 августа 2018 | 16:22
А фигли... Сколько волка ни корми, у него все равно камень за пазухой.... Порода, что возьмешь... Клим Чугункин, как говаривал один профессор.... Это не перебить.
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:42
Шею бы ему свернуть (чтобы лучше поворачивалась) , дабы с уважением относился к стране, которая его кормит.Тварь