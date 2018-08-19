В комитете по этике Российского футбольного союза раскритиковали поведение защитника клуба «Нижний Новгород»

Ранее сообщалось, что украинский футболист Виталий Федорив отвернулся от российского флага во время исполнения гимна страны.

Эпизод с участием украинского защитника должен рассмотреть комитет по этике РФС. Об этом ТАСС заявил член комитета Андрей Созин, назвавший поведение футболиста «некорректным». При этом спортивный чиновник подчеркнул, что выражает лишь собственное мнение и никаких запросов в комитет пока не приходило.

Инцидент произошел накануне в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги. Тогда «Нижний Новгород» обыграл в гостях «Сочи» со счетом 1:0. Во время исполнения российского гимна перед началом матча футболисты повернулись лицом к флагу, но Федорив продолжил стоять лицом к трибунам.

Сам футболист объяснил агентству «Р-Спорт», что произносил перед игрой слова молитвы. Защитник заверил, что с уважением относится к российскому флагу и гимну, а также разделяет принцип «спорт вне политики». Ранее похожий инцидент с участием Федорива произошел в ходе матча против саранской «Мордовии».

30-летний Виталий Федорив играет в российском клубе с февраля этого года, ранее он выступал за донецкий «Олимпик».