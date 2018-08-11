Гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани оказались под угрозой срыва

Спектакли раскритиковал глава города и местные единороссы и священники. Подробности «Эху Москвы» рассказал организатор гастролей, руководитель концертного агентства «Гурко инвент» Роман Гурко.

В интервью «Эху Москвы» Роман Виктюк сказал, что ничего не знает о гастролях в Астрахани.

В 2014 году против показа спектакля «Саломея» в С.-Петербурге протестовали казаки, однако тогда спектакли не отменяли.