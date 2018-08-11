Гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани оказались под угрозой срыва
Спектакли раскритиковал глава города и местные единороссы и священники. Подробности «Эху Москвы» рассказал организатор гастролей, руководитель концертного агентства «Гурко инвент» Роман Гурко.
В интервью «Эху Москвы» Роман Виктюк сказал, что ничего не знает о гастролях в Астрахани.
В 2014 году против показа спектакля «Саломея» в С.-Петербурге протестовали казаки, однако тогда спектакли не отменяли.
Комментарии11
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zmeelov_1 11 августа 2018 | 14:05
оказались под угрозой взрыва
Я под столом.. Опять упились подпиндосные редактора
cattt 11 августа 2018 | 14:15
zmeelov_1: А толстопузые мужики в юбках там чего делали???
opiatnovyi63 11 августа 2018 | 14:32
cattt: Попы слились с самой воровской партией в одну мракобесную бестию?
novyrusich 11 августа 2018 | 14:54
zmeelov_1: педя, а зачем ты нам это сообщаешь?
Все и так знают что твое место работы под столом у начальника.
Ты похвастаться захотел своей близостью к начальнику? Понятно.
vea4ek 11 августа 2018 | 14:10
Эта гомосятина кроме Москвы больше нигде не интересна.
master_superanalitik 11 августа 2018 | 14:13
Романа Виктюка давно уже следует выпороть и отпустить. И когда в России появится непоротое поколение либералов - будет всем щастье!
remote456 11 августа 2018 | 14:25
master_superanalitik: Виктюк - один из немногих либерастов, основная масса - высокодуховное быдло православных сталинистов. Чего вы так переживаете? Или ситуация хреновей, чем вы и ваши хозяева пытаетесь изобразить?
dmitry35 11 августа 2018 | 14:28
Виктюк - искусство не для традиционной ориентации. Для него в России - досвидос. Такие гламурные "служанки" - для Европы. Гуд бай май лаф, гудбай....
hz6691 11 августа 2018 | 14:34
dmitry35: Согласен! Театр, светские литература, искусство и образование - всё это западные изобретения, разрушающие духовые скрепы россиян.
sadda 11 августа 2018 | 14:28
Путирасты и поповское мракобесие жуткая смесь.
hz6691 11 августа 2018 | 14:30
Не раскрыта "руководящая и направляющая" роль ПЖИВ.