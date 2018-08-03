Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Льготы по НДС при этом сохраняются. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Комментарии11
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y3emen1 03 августа 2018 | 23:29
о, господи, какое счастье, что вы наш президент!
danko1 03 августа 2018 | 23:34
y3emen1: Нищие россияне сами оплатят дальнейшим своим обнищанием выполнение майского указа Путина о повышении жизненного уровня россиян, на что планируют направить повышение НДС.
Да еще разграбят НДС по обыкновению.
rusof_ob 03 августа 2018 | 23:34
y3emen1: А в это время в кремле: " господи, какое.счастье, что у нас такие буратины!"
dorin1987 03 августа 2018 | 23:30
Ну что, ымперцы РФ, отъем пенсий и вот это - это только предоплата за ымперский комплекс неполноценности РФ и признаки фашизма, которые царек РФ привил режиму. Так держать )
gordy 03 августа 2018 | 23:30
Вместо продразвёрстки?
y3emen1 03 августа 2018 | 23:32
gordy: вместо спасибо за доверие
kondrat_vlad 03 августа 2018 | 23:31
Нашел в интернете следующее письмо
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Ув.Господин Путин,
Мы в Госдепе не можем не отметить Ваши заслуги по разрушению Российской Федерации. Вы побили все наши планы и худщее что бы планировали Вы осуществили. Такого вставания с колен мы просто никогда не видели и наши аналитики не могут себе представить что Вы делаете вся ради нас.
Мы обязуемся не предьявлять Вам претензии по поводу ваших миллиардов на западе и не будем сильно тревожить ваших братков. Только продолжайте делать то что Вы делаете , вы делаете это лучше нас.
Благодарим за труд и мы обещаем что внесем Вас в реестр наших сотрудников.
Благодарм от всей души,
Госдеп США
mozhem_povtorit 03 августа 2018 | 23:37
Либерас е-й.
rusof_ob 03 августа 2018 | 23:39
Теперь патрикам, чтобы купить бутылку клинского, надо будет наработать уже не 9, а 11 лайков.
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 23:40
Наконец-то!
Российскому народонаселению уже некуда девать ненужные деньги - все коробки из-под обуви заняты ими!
koshkaedu 03 августа 2018 | 23:44
Ну, слава Б-гу, а то я целый месяц очень тревожился, что не подпишет.