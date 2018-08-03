Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Льготы по НДС при этом сохраняются. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.